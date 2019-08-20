وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد فلاح الجوفان سبق 2019-08-20 أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية. وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:15 AM

بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد كلّفت ١٦٩ معلماً وشملت القائمة مَن جدّد لهم ومَن تمّ تكليفهم





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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.