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بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد

كلّفت ١٦٩ معلماً وشملت القائمة مَن جدّد لهم ومَن تمّ تكليفهم

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

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بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:15 AM

بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد

كلّفت ١٦٩ معلماً وشملت القائمة مَن جدّد لهم ومَن تمّ تكليفهم

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فلاح الجوفان - الدوادمي
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

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