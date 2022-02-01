النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ لوجود مسلح داخلها

وحدات أمنية خاصة تقوم بتفتيش المبنى كإجراء احترازي

أطلقت الشرطة الألمانية عملية خاصة في مدينة هامبورغ الألمانية، بعد تقارير عن احتمال وجود شاب مسلح داخل إحدى مدارس المدينة.

وقالت الشرطة، في بيان لها: "ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي شوهد في منطقة مدرسة "أوتو هان" في المدينة قد دخل المبنى بالفعل أم أنه سار "في اتجاه مبنى المدرسة"، ثم "ربما تجاوزه".

وأضافت أن وحدات خاصة تقوم بتفتيش مبنى المدرسة كإجراء احترازي.

الشرطة الألمانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ لوجود مسلح داخلها
سبق

أطلقت الشرطة الألمانية عملية خاصة في مدينة هامبورغ الألمانية، بعد تقارير عن احتمال وجود شاب مسلح داخل إحدى مدارس المدينة.

وقالت الشرطة، في بيان لها: "ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي شوهد في منطقة مدرسة "أوتو هان" في المدينة قد دخل المبنى بالفعل أم أنه سار "في اتجاه مبنى المدرسة"، ثم "ربما تجاوزه".

وأضافت أن وحدات خاصة تقوم بتفتيش مبنى المدرسة كإجراء احترازي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
03:46 PM

الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ لوجود مسلح داخلها

وحدات أمنية خاصة تقوم بتفتيش المبنى كإجراء احترازي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
665

أطلقت الشرطة الألمانية عملية خاصة في مدينة هامبورغ الألمانية، بعد تقارير عن احتمال وجود شاب مسلح داخل إحدى مدارس المدينة.

وقالت الشرطة، في بيان لها: "ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي شوهد في منطقة مدرسة "أوتو هان" في المدينة قد دخل المبنى بالفعل أم أنه سار "في اتجاه مبنى المدرسة"، ثم "ربما تجاوزه".

وأضافت أن وحدات خاصة تقوم بتفتيش مبنى المدرسة كإجراء احترازي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة