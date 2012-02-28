الليلة .. الأخضر يواجه العراق في البصرة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب العراق على ملعب البصرة الدولي.
وتأتي المباراة في إطار مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية في جدة استعدادًا لمباراة الليلة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال المباراة. قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب العراق على ملعب البصرة الدولي.
وتأتي المباراة في إطار مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية في جدة استعدادًا لمباراة الليلة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال المباراة. قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب العراق على ملعب البصرة الدولي.
وتأتي المباراة في إطار مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية في جدة استعدادًا لمباراة الليلة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال المباراة. قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.