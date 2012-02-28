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الليلة .. الأخضر يواجه العراق في البصرة

دعمًا لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب العراق على ملعب البصرة الدولي.

وتأتي المباراة في إطار مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وأجرى الأخضر حصة تدريبية في جدة استعدادًا لمباراة الليلة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال المباراة. قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الليلة .. الأخضر يواجه العراق في البصرة
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب العراق على ملعب البصرة الدولي.

وتأتي المباراة في إطار مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وأجرى الأخضر حصة تدريبية في جدة استعدادًا لمباراة الليلة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال المباراة. قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:27 AM

الليلة .. الأخضر يواجه العراق في البصرة

دعمًا لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب العراق على ملعب البصرة الدولي.

وتأتي المباراة في إطار مبادرة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وأجرى الأخضر حصة تدريبية في جدة استعدادًا لمباراة الليلة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي بتمارين الإحماء، بعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يسعى لتنفيذها خلال المباراة. قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.

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