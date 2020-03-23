بالفيديو.. "متحدث الصحة" يحذّر ممن يدعون علاج "كورونا" ويؤكد: خزعبلات
قال: لا علاج للفيروس حتى الآن
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ممن ينشرون بين الناس إدعاءهم بوجود خلطة أو لديه تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد أنها "عبارة عن خزعبلات ولا يتوفر علاج للفيروس حتى الآن".
وقال: "نسمع عن خلطة لعلاج فيروس كورونا، ويسوق لها البعض ويروجون لها، ونتمنى من الجميع ألا يصدقوها وينبذوها فهي خزعبلات".
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
بالفيديو.. "متحدث الصحة" يحذّر ممن يدعون علاج "كورونا" ويؤكد: خزعبلات
ماجد الرفاعي
سبق
2020-03-23
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ممن ينشرون بين الناس إدعاءهم بوجود خلطة أو لديه تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد أنها "عبارة عن خزعبلات ولا يتوفر علاج للفيروس حتى الآن".
وقال: "نسمع عن خلطة لعلاج فيروس كورونا، ويسوق لها البعض ويروجون لها، ونتمنى من الجميع ألا يصدقوها وينبذوها فهي خزعبلات".
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
06:54 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:27 PM
بالفيديو.. "متحدث الصحة" يحذّر ممن يدعون علاج "كورونا" ويؤكد: خزعبلات
قال: لا علاج للفيروس حتى الآن
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ممن ينشرون بين الناس إدعاءهم بوجود خلطة أو لديه تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد أنها "عبارة عن خزعبلات ولا يتوفر علاج للفيروس حتى الآن".
وقال: "نسمع عن خلطة لعلاج فيروس كورونا، ويسوق لها البعض ويروجون لها، ونتمنى من الجميع ألا يصدقوها وينبذوها فهي خزعبلات".