النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تقضي على 5 حوثيين بينهم قيادي في تعز

استهدفتهم بقصف مدفعي

قُتل اليوم (الثلاثاء) خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا للميليشيا المتمردة في منطقة الربيعي.

وأضاف بأن القصف أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم قيادي، يُكنى "أبو سليم".

اليمن الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي إيران تعز

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تقضي على 5 حوثيين بينهم قيادي في تعز
سبق

قُتل اليوم (الثلاثاء) خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا للميليشيا المتمردة في منطقة الربيعي.

وأضاف بأن القصف أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم قيادي، يُكنى "أبو سليم".

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:14 PM

"الشرعية" تقضي على 5 حوثيين بينهم قيادي في تعز

استهدفتهم بقصف مدفعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,807

قُتل اليوم (الثلاثاء) خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا للميليشيا المتمردة في منطقة الربيعي.

وأضاف بأن القصف أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم قيادي، يُكنى "أبو سليم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,760
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,456
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,321

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة