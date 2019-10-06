بدء العمل في إزالة الأتربة من أسفل "جسر شهدان" بـ"صبيا" وإصلاحات الحزام

أهالي قرية على ضفاف الوادي يحذرون من عدم وجود سد الحماية

بدأت، اليوم، أعمال إزالة الأتربة من أسفل جسر وادي شهدان في قرية "أبوالقعايد" في محافظة صبيا بمنطقة جازان، وذلك بعدما طمرتها الأتربة التي دفعتها السيول التي أغلقت الطريق الدولي مؤخرًا، وبدأت على الجانب المقابل أعمال إصلاحات سد حماية قرية "أبو القعايد".

ومن جانبهم، ناشد أهالي قرية "أم سعد"، الجهات المعنية استكمال أعمال الإنشاءات في حزام قريتهم؛ نظرًا للمخاطر التي تهدد القرية بسبب السيول، حيث تعتبر قريتهم واحدة من القرى المطلة على مجرى "وادي شهدان" أحد أكبر أودية المنطقة.

وكانت عدسة "سبق" قد رصدت جسر "وادي شهدان" مساء الجمعة، وقد طمره التراب بفعل السيول التي شهدها قبل يومين، وتسببت في إغلاق الطريق الدولي وصعود السيول إلى أعلى الطريق الدولي الرابط بين "بيش" و"صبيا" وتحديداً في "أبوالقعايد".

وحذر أهالٍ من استمرار الوضع، دون تنظيف مخارج ومداخل السيل من أسفل الجسر، مما قد يكرر صعوده فوق الطريق وقطعه على المارة، كما حدث سابقًا حيث تشهد مسائل "وادي شهدان" في رؤوس الجبال الشرقية حاليًا، أمطارًا متوسطة متوقعين جريان السيول على إثرها.