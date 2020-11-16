النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمرٌ سامٍ.. وزارة المالية مشرفاً على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"

الجريس رفع شكره للملك وولي العهد على ما يوليانه من اهتمام بتطوير المهنة

صدر أمرٌ سامٍ كريم رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ، يقضي بأن تكون وزارة المالية الجهة المشرفة على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، وأن يكون معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بتطوير وتنظيم مهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ الحقوق وحماية المصالح ودعم القرارات.

كما عبّر عن شكره لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة السابق، على دعمه الكبير للهيئة خلال السنوات السابقة التي أسهم فيها بإعادة صياغة تنظيم مهنة التقييم في المملكة، واعتمد اللوائح والتشريعات اللازمة والبرامج التأهيلية لتأهيل ممارسي مهنة التقييم في المملكة، ورحّب بمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، سائلاً الله له التوفيق.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

وزارة المالية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمرٌ سامٍ.. وزارة المالية مشرفاً على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"
سبق

صدر أمرٌ سامٍ كريم رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ، يقضي بأن تكون وزارة المالية الجهة المشرفة على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، وأن يكون معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بتطوير وتنظيم مهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ الحقوق وحماية المصالح ودعم القرارات.

كما عبّر عن شكره لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة السابق، على دعمه الكبير للهيئة خلال السنوات السابقة التي أسهم فيها بإعادة صياغة تنظيم مهنة التقييم في المملكة، واعتمد اللوائح والتشريعات اللازمة والبرامج التأهيلية لتأهيل ممارسي مهنة التقييم في المملكة، ورحّب بمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، سائلاً الله له التوفيق.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:25 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
01:13 PM

أمرٌ سامٍ.. وزارة المالية مشرفاً على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"

الجريس رفع شكره للملك وولي العهد على ما يوليانه من اهتمام بتطوير المهنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,095

صدر أمرٌ سامٍ كريم رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ، يقضي بأن تكون وزارة المالية الجهة المشرفة على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، وأن يكون معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بتطوير وتنظيم مهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ الحقوق وحماية المصالح ودعم القرارات.

كما عبّر عن شكره لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة السابق، على دعمه الكبير للهيئة خلال السنوات السابقة التي أسهم فيها بإعادة صياغة تنظيم مهنة التقييم في المملكة، واعتمد اللوائح والتشريعات اللازمة والبرامج التأهيلية لتأهيل ممارسي مهنة التقييم في المملكة، ورحّب بمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، سائلاً الله له التوفيق.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,844
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,313

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة