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3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

متحدث "الحج": عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، عبر قناة "الإخبارية"، إن عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة التي قامت وزارة الحج والعمرة بتهيئتها للاستقبال والترحيب بحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، مشيراً إلى أنه على مشارف وصول أولى الحافلات إلى مركز الزايدي، وسيتم من هنا خدمة الحجاج على 3 مسارات.

وأضاف: "المسار الأول سيكون للحجاج الذين يتوجّهون إلى الحرم المكي الشريف وسيكون هنا فقط للتوقف لقراءة تصاريح الحج أو بطائق الحج الذكية أثناء وجود الحاج على متن الحافلة، والمسار الثاني هم أصحاب الأعذار الذين يتوجّهون إلى المشاعر المقدّسة ويتم أيضاً استقبالهم وأخذ أمتعتهم لإيصالها إلى المشاعر، والمسار الثالث هم الحجاج الأفراد الذين قدموا بسياراتهم وسيقفون في المواقف في هذا المركز، ثم تبدأ عمليات الاستقبال والتأكد من تصاريحهم ثم يتم نقلهم بحافلات النقل الآمن، إما إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم، أو إلى المشاعر المقدّسة لقضاء يوم التروية.

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3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، عبر قناة "الإخبارية"، إن عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة التي قامت وزارة الحج والعمرة بتهيئتها للاستقبال والترحيب بحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، مشيراً إلى أنه على مشارف وصول أولى الحافلات إلى مركز الزايدي، وسيتم من هنا خدمة الحجاج على 3 مسارات.

وأضاف: "المسار الأول سيكون للحجاج الذين يتوجّهون إلى الحرم المكي الشريف وسيكون هنا فقط للتوقف لقراءة تصاريح الحج أو بطائق الحج الذكية أثناء وجود الحاج على متن الحافلة، والمسار الثاني هم أصحاب الأعذار الذين يتوجّهون إلى المشاعر المقدّسة ويتم أيضاً استقبالهم وأخذ أمتعتهم لإيصالها إلى المشاعر، والمسار الثالث هم الحجاج الأفراد الذين قدموا بسياراتهم وسيقفون في المواقف في هذا المركز، ثم تبدأ عمليات الاستقبال والتأكد من تصاريحهم ثم يتم نقلهم بحافلات النقل الآمن، إما إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم، أو إلى المشاعر المقدّسة لقضاء يوم التروية.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:48 AM
اخر تعديل
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:23 PM

3 مسارات أحدها لأصحاب الأعذار.. وصول أولى حافلات الحجاج إلى الزايدي

متحدث "الحج": عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
1
1,571

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، عبر قناة "الإخبارية"، إن عمليات التفويج بدأت من مختلف مدن المملكة إلى المراكز الأربعة التي قامت وزارة الحج والعمرة بتهيئتها للاستقبال والترحيب بحجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام، مشيراً إلى أنه على مشارف وصول أولى الحافلات إلى مركز الزايدي، وسيتم من هنا خدمة الحجاج على 3 مسارات.

وأضاف: "المسار الأول سيكون للحجاج الذين يتوجّهون إلى الحرم المكي الشريف وسيكون هنا فقط للتوقف لقراءة تصاريح الحج أو بطائق الحج الذكية أثناء وجود الحاج على متن الحافلة، والمسار الثاني هم أصحاب الأعذار الذين يتوجّهون إلى المشاعر المقدّسة ويتم أيضاً استقبالهم وأخذ أمتعتهم لإيصالها إلى المشاعر، والمسار الثالث هم الحجاج الأفراد الذين قدموا بسياراتهم وسيقفون في المواقف في هذا المركز، ثم تبدأ عمليات الاستقبال والتأكد من تصاريحهم ثم يتم نقلهم بحافلات النقل الآمن، إما إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم، أو إلى المشاعر المقدّسة لقضاء يوم التروية.

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