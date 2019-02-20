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"ألعاب ملغمة بالجنس" تهدد الأطفال.. ومختصة: على أبنائنا تعلم العلاقة عند 12 سنة!

قالت: التربية الجنسية ليست عيبًا أو نقيضًا للأخلاق وتبدأ بعمر السنتين.. علمية ومبسطة

وسط تحذيرات من تلغيم ألعاب الفيديو بالمضامين الجنسية وتشكيلها خطورة على الأطفال؛ تُتهم في هذا الصدد لعبة "روبلوكس" الشهيرة بين الأطفال، بتقديم مضمون جنسي خطير؛ حيث كشف تحقيق لموقع bbc أن منصة اللعبة تتضمن محتويات جنسية فاضحة جدًّا؛ محذرًا من أن الأحاديث المكتوبة في غرفة المنصة فاحشة جدًّا لدرجة أنه لا يمكن نقلها على منصات وسائل الإعلام.

بدورها، كشفت استشارية علم النفس السلوكي المعرفي، أسماء نزار إدلبي، أن التربية الجنسية تبدأ من عمر السنتين، وأكدت لبرنامج "صباح العربية"، أنه يجب على أبنائنا تعلم العلاقة الجنسية كاملة في عمر 12 سنة بطريقة علمية مبسطة وسهلة ومناسبة لأعمارهم؛ مشيرة إلى أن التربية والثقافة الجنسية ليست عيبًا وليست نقيضًا للأخلاق.

لعبة روبلوكس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ألعاب ملغمة بالجنس" تهدد الأطفال.. ومختصة: على أبنائنا تعلم العلاقة عند 12 سنة!
سبق

وسط تحذيرات من تلغيم ألعاب الفيديو بالمضامين الجنسية وتشكيلها خطورة على الأطفال؛ تُتهم في هذا الصدد لعبة "روبلوكس" الشهيرة بين الأطفال، بتقديم مضمون جنسي خطير؛ حيث كشف تحقيق لموقع bbc أن منصة اللعبة تتضمن محتويات جنسية فاضحة جدًّا؛ محذرًا من أن الأحاديث المكتوبة في غرفة المنصة فاحشة جدًّا لدرجة أنه لا يمكن نقلها على منصات وسائل الإعلام.

بدورها، كشفت استشارية علم النفس السلوكي المعرفي، أسماء نزار إدلبي، أن التربية الجنسية تبدأ من عمر السنتين، وأكدت لبرنامج "صباح العربية"، أنه يجب على أبنائنا تعلم العلاقة الجنسية كاملة في عمر 12 سنة بطريقة علمية مبسطة وسهلة ومناسبة لأعمارهم؛ مشيرة إلى أن التربية والثقافة الجنسية ليست عيبًا وليست نقيضًا للأخلاق.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:59 PM

"ألعاب ملغمة بالجنس" تهدد الأطفال.. ومختصة: على أبنائنا تعلم العلاقة عند 12 سنة!

قالت: التربية الجنسية ليست عيبًا أو نقيضًا للأخلاق وتبدأ بعمر السنتين.. علمية ومبسطة

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,080

وسط تحذيرات من تلغيم ألعاب الفيديو بالمضامين الجنسية وتشكيلها خطورة على الأطفال؛ تُتهم في هذا الصدد لعبة "روبلوكس" الشهيرة بين الأطفال، بتقديم مضمون جنسي خطير؛ حيث كشف تحقيق لموقع bbc أن منصة اللعبة تتضمن محتويات جنسية فاضحة جدًّا؛ محذرًا من أن الأحاديث المكتوبة في غرفة المنصة فاحشة جدًّا لدرجة أنه لا يمكن نقلها على منصات وسائل الإعلام.

بدورها، كشفت استشارية علم النفس السلوكي المعرفي، أسماء نزار إدلبي، أن التربية الجنسية تبدأ من عمر السنتين، وأكدت لبرنامج "صباح العربية"، أنه يجب على أبنائنا تعلم العلاقة الجنسية كاملة في عمر 12 سنة بطريقة علمية مبسطة وسهلة ومناسبة لأعمارهم؛ مشيرة إلى أن التربية والثقافة الجنسية ليست عيبًا وليست نقيضًا للأخلاق.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

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