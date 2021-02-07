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شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية

حالة الضباب تتواصل ويصحبها رياح وتدني رؤية

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت محافظتَي القطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وفي سياق ذي صلة، نبّه المركز الوطني للأرصاد محافظات الخفجي والنعيرية وحفر الباطن من استمرار حالة الضباب حتى الحادية عشرة صباحاً مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية
سبق

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت محافظتَي القطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وفي سياق ذي صلة، نبّه المركز الوطني للأرصاد محافظات الخفجي والنعيرية وحفر الباطن من استمرار حالة الضباب حتى الحادية عشرة صباحاً مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:29 AM

شاهد.. "الشرقية" تبدأ يومها بهطولات صباحية

حالة الضباب تتواصل ويصحبها رياح وتدني رؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هطلت صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت محافظتَي القطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وفي سياق ذي صلة، نبّه المركز الوطني للأرصاد محافظات الخفجي والنعيرية وحفر الباطن من استمرار حالة الضباب حتى الحادية عشرة صباحاً مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

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