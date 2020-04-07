النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور .. تعافي أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بعد الإصابة بكورونا

لترفع عدد المتعافين إلى 259 من إجمالي 1322 مصاباً والوفيات 85

تعافت أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بشكل كامل من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة في مستشفى "الصداقة" بأسوان- جنوبي البلاد.

وخرجت الأسرة المكوّنة من الأب والأم وثلاثة أطفال، من المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد تأكد الكوادر الطبية من شفائهم التام وخلوهم من الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر 1322 حالة، والوفيات 85، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 259 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
صور .. تعافي أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بعد الإصابة بكورونا
سبق

تعافت أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بشكل كامل من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة في مستشفى "الصداقة" بأسوان- جنوبي البلاد.

وخرجت الأسرة المكوّنة من الأب والأم وثلاثة أطفال، من المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد تأكد الكوادر الطبية من شفائهم التام وخلوهم من الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر 1322 حالة، والوفيات 85، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 259 شخصاً.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:55 PM

صور .. تعافي أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بعد الإصابة بكورونا

لترفع عدد المتعافين إلى 259 من إجمالي 1322 مصاباً والوفيات 85

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
10,862

تعافت أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بشكل كامل من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة في مستشفى "الصداقة" بأسوان- جنوبي البلاد.

وخرجت الأسرة المكوّنة من الأب والأم وثلاثة أطفال، من المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد تأكد الكوادر الطبية من شفائهم التام وخلوهم من الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر 1322 حالة، والوفيات 85، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 259 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,689
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,993

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة