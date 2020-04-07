صور .. تعافي أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بعد الإصابة بكورونا

لترفع عدد المتعافين إلى 259 من إجمالي 1322 مصاباً والوفيات 85

تعافت أسرة مصرية مكوّنة من 5 أفراد بشكل كامل من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة في مستشفى "الصداقة" بأسوان- جنوبي البلاد.

وخرجت الأسرة المكوّنة من الأب والأم وثلاثة أطفال، من المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد تأكد الكوادر الطبية من شفائهم التام وخلوهم من الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر 1322 حالة، والوفيات 85، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 259 شخصاً.