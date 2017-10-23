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الخط العربي والقط العسيري ومبادرات "مسك" في جامعة "كينت سيت" الأمريكية

بمشاركة 300 مبتعث في احتفالية بحضور خبراء من البنك الدولي للصحة والتنمية

شارك أكثر من ٣٠٠ مبتعث ومبتعثة، وأفراد من المجتمع الأمريكي والطلاب الأجانب، في احتفال النادي السعودي بجامعة كينت ستيت بفعالية وطنية، بحضور رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالكريم العبثاني، والدكتورة سميرة مزيد التويجري، وعدد من خبراء البنك الدولي للصحة والتنمية في البنك الدولي بواشنطن.

وتفصيلاً، تضمن الحفل وجود أركان عدة، شرح فيها المتطوعون للضيوف السعوديين والأجانب عن جوانب عدة عن السعودية، هي التاريخ ورؤية ٢٠٣٠ والسياحة، والقط العسيري، والخط العربي، ومبادرات مسك، ومنتجات مانقا، ومنتجات مصنوعة في السعودية، والرسم والحنا، ومعلومات عن سلطنة عُمان، قدمها ضيوفنا أعضاء النادي العُماني، وأخيرًا ركن خاص للخيمة.

وانتقل الحضور إلى مقاعدهم الخاصة، وافتُتح الحفل المسرحي بأداء النشيد الوطني، ووقف عدد من الطلاب والطالبات على المسرح مرتدين أزياء مختلفة، تمثل طبقات المجتمع المختلفة، ورددوا النشيد الوطني على أنغام عزف طالبة سعودية على البيانو.

واستُكملت فقرات المسرح بكلمة من رئيس النادي الذي شدد على حب الوطن والتعلق به مهما بعدت المسافات، وأن همم الشباب والشابات كجبل طويق كما قال سمو ولي العهد.

وشارك رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالكريم العبثاني بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، أكد من خلالها على أن المبتعثين والمبتعثات سيلعبون دورًا مهمًّا بتحقيق رؤية ٢٠٣٠. وأشاد بالدعم الدائم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للمبتعثين والمبتعثات.

واستُكملت فقرات الحفل بمشاركة قصيدة وطنية وأداء العرضة النجدية والعرضة الجنوبية، ومسابقة للهجات في السعودية، وفقرة للأطفال.

واختتم الحفل بأداء أغنية وطني الحبيب، وأغنية أنت ملك، مع العزف المباشر على العود، وتفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي. وتم تقديم عشاء تكوَّن من أطباق شعبية للضيوف، قامت بإعداده طالبة سعودية في مطبخ الجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخط العربي والقط العسيري ومبادرات "مسك" في جامعة "كينت سيت" الأمريكية
سبق

شارك أكثر من ٣٠٠ مبتعث ومبتعثة، وأفراد من المجتمع الأمريكي والطلاب الأجانب، في احتفال النادي السعودي بجامعة كينت ستيت بفعالية وطنية، بحضور رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالكريم العبثاني، والدكتورة سميرة مزيد التويجري، وعدد من خبراء البنك الدولي للصحة والتنمية في البنك الدولي بواشنطن.

وتفصيلاً، تضمن الحفل وجود أركان عدة، شرح فيها المتطوعون للضيوف السعوديين والأجانب عن جوانب عدة عن السعودية، هي التاريخ ورؤية ٢٠٣٠ والسياحة، والقط العسيري، والخط العربي، ومبادرات مسك، ومنتجات مانقا، ومنتجات مصنوعة في السعودية، والرسم والحنا، ومعلومات عن سلطنة عُمان، قدمها ضيوفنا أعضاء النادي العُماني، وأخيرًا ركن خاص للخيمة.

وانتقل الحضور إلى مقاعدهم الخاصة، وافتُتح الحفل المسرحي بأداء النشيد الوطني، ووقف عدد من الطلاب والطالبات على المسرح مرتدين أزياء مختلفة، تمثل طبقات المجتمع المختلفة، ورددوا النشيد الوطني على أنغام عزف طالبة سعودية على البيانو.

واستُكملت فقرات المسرح بكلمة من رئيس النادي الذي شدد على حب الوطن والتعلق به مهما بعدت المسافات، وأن همم الشباب والشابات كجبل طويق كما قال سمو ولي العهد.

وشارك رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالكريم العبثاني بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، أكد من خلالها على أن المبتعثين والمبتعثات سيلعبون دورًا مهمًّا بتحقيق رؤية ٢٠٣٠. وأشاد بالدعم الدائم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للمبتعثين والمبتعثات.

واستُكملت فقرات الحفل بمشاركة قصيدة وطنية وأداء العرضة النجدية والعرضة الجنوبية، ومسابقة للهجات في السعودية، وفقرة للأطفال.

واختتم الحفل بأداء أغنية وطني الحبيب، وأغنية أنت ملك، مع العزف المباشر على العود، وتفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي. وتم تقديم عشاء تكوَّن من أطباق شعبية للضيوف، قامت بإعداده طالبة سعودية في مطبخ الجامعة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
08:58 PM

الخط العربي والقط العسيري ومبادرات "مسك" في جامعة "كينت سيت" الأمريكية

بمشاركة 300 مبتعث في احتفالية بحضور خبراء من البنك الدولي للصحة والتنمية

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زيد الخمشي - الرياض
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شارك أكثر من ٣٠٠ مبتعث ومبتعثة، وأفراد من المجتمع الأمريكي والطلاب الأجانب، في احتفال النادي السعودي بجامعة كينت ستيت بفعالية وطنية، بحضور رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالكريم العبثاني، والدكتورة سميرة مزيد التويجري، وعدد من خبراء البنك الدولي للصحة والتنمية في البنك الدولي بواشنطن.

وتفصيلاً، تضمن الحفل وجود أركان عدة، شرح فيها المتطوعون للضيوف السعوديين والأجانب عن جوانب عدة عن السعودية، هي التاريخ ورؤية ٢٠٣٠ والسياحة، والقط العسيري، والخط العربي، ومبادرات مسك، ومنتجات مانقا، ومنتجات مصنوعة في السعودية، والرسم والحنا، ومعلومات عن سلطنة عُمان، قدمها ضيوفنا أعضاء النادي العُماني، وأخيرًا ركن خاص للخيمة.

وانتقل الحضور إلى مقاعدهم الخاصة، وافتُتح الحفل المسرحي بأداء النشيد الوطني، ووقف عدد من الطلاب والطالبات على المسرح مرتدين أزياء مختلفة، تمثل طبقات المجتمع المختلفة، ورددوا النشيد الوطني على أنغام عزف طالبة سعودية على البيانو.

واستُكملت فقرات المسرح بكلمة من رئيس النادي الذي شدد على حب الوطن والتعلق به مهما بعدت المسافات، وأن همم الشباب والشابات كجبل طويق كما قال سمو ولي العهد.

وشارك رئيس الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالكريم العبثاني بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، أكد من خلالها على أن المبتعثين والمبتعثات سيلعبون دورًا مهمًّا بتحقيق رؤية ٢٠٣٠. وأشاد بالدعم الدائم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للمبتعثين والمبتعثات.

واستُكملت فقرات الحفل بمشاركة قصيدة وطنية وأداء العرضة النجدية والعرضة الجنوبية، ومسابقة للهجات في السعودية، وفقرة للأطفال.

واختتم الحفل بأداء أغنية وطني الحبيب، وأغنية أنت ملك، مع العزف المباشر على العود، وتفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي. وتم تقديم عشاء تكوَّن من أطباق شعبية للضيوف، قامت بإعداده طالبة سعودية في مطبخ الجامعة.

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