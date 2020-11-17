تَمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، من إنقاذ 4 أشخاص تَعَطّل قاربهم في عرض البحر؛ حيث تم الكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن بلاغًا ورد لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.. وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتَبَيّن أنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.
وأضاف "العنزي" أنه فورًا تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة؛ حيث تم قَطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
وأهاب بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم، وإجراء الصيانة الدورية لها، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات؛ حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.
ينبع.. "حرس الحدود" ينقذ 4 أشخاص تَعَطّل قاربهم في عرض البحر
ماجد الرفاعيسبق2019-11-17
تَمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، من إنقاذ 4 أشخاص تَعَطّل قاربهم في عرض البحر؛ حيث تم الكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن بلاغًا ورد لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.. وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتَبَيّن أنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.
وأضاف "العنزي" أنه فورًا تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة؛ حيث تم قَطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
وأهاب بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم، وإجراء الصيانة الدورية لها، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات؛ حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.
17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:29 AM
ينبع.. "حرس الحدود" ينقذ 4 أشخاص تَعَطّل قاربهم في عرض البحر
تَمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، من إنقاذ 4 أشخاص تَعَطّل قاربهم في عرض البحر؛ حيث تم الكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن بلاغًا ورد لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.. وفور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتَبَيّن أنه في أحد الشعب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.
وأضاف "العنزي" أنه فورًا تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة؛ حيث تم قَطر القارب وإيصاله للمرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتَبَيّن أنهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
وأهاب بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم، وإجراء الصيانة الدورية لها، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات؛ حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة؛ متمنيًا السلامة للجميع.