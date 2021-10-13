238.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. وإجمالي اللقاحات 6.51 مليار

جونز هوبكنز الأمريكية: إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و865 ألفاً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 238.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.51 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 238 مليوناً و688 ألفاً.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و865 ألفاً.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و514 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.