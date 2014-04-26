ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.

الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-26 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 10:12 PM

الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا" إجمالي الإصابات بالفيروس يقترب من 32 مليونًا.. و569 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.