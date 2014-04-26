الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا"
إجمالي الإصابات بالفيروس يقترب من 32 مليونًا.. و569 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.
الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-26
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.
26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:12 PM
الولايات المتحدة تسجل 34,641 إصابة مؤكدة و 294 وفاة بـ"كورونا"
إجمالي الإصابات بالفيروس يقترب من 32 مليونًا.. و569 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 34,641 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), و 294 حالة وفاة.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,883,289، فيما بلغ عدد الوفيات 569,272.