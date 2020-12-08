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"التجارة" تعلن عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني

بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي لحريق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني "URUS" 2019 – 2020.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.

وزارة التجارة استدعاء

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"التجارة" تعلن عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني "URUS" 2019 – 2020.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:39 PM

"التجارة" تعلن عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني

بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي لحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,756

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني "URUS" 2019 – 2020.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.

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