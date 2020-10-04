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الطائف.. أكاديمية التدريب بمجمع الملك فيصل تطلق 10 بحوث علمية في مكافحة العدوى

بهدف تسخير الإمكانات كافة لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية

أطلقت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع الملك فيصل الطبي، 10 بحوث علمية تناولت مشاريع تحسين في مجال تطهير الأيدي بالوسط العلاجي، وكذلك الحد من العدوى المكتسبة على القسطرة الوريدية لدى الكبار وحديثي الولادة، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الوطني لسلامة المرضى؛ للحد من العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية وغيرها من المجالات.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية، (شهادة الاختصاص العام، وزمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين؛ مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على اعتماد مركز تدريبي لدورات إنقاذ الحياة، كما حصل المجمع على المركز الأول على مستوى الطائف في يوم البحث العلمي.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

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الطائف.. أكاديمية التدريب بمجمع الملك فيصل تطلق 10 بحوث علمية في مكافحة العدوى
سبق

أطلقت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع الملك فيصل الطبي، 10 بحوث علمية تناولت مشاريع تحسين في مجال تطهير الأيدي بالوسط العلاجي، وكذلك الحد من العدوى المكتسبة على القسطرة الوريدية لدى الكبار وحديثي الولادة، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الوطني لسلامة المرضى؛ للحد من العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية وغيرها من المجالات.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية، (شهادة الاختصاص العام، وزمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين؛ مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على اعتماد مركز تدريبي لدورات إنقاذ الحياة، كما حصل المجمع على المركز الأول على مستوى الطائف في يوم البحث العلمي.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:26 AM

الطائف.. أكاديمية التدريب بمجمع الملك فيصل تطلق 10 بحوث علمية في مكافحة العدوى

بهدف تسخير الإمكانات كافة لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أطلقت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع الملك فيصل الطبي، 10 بحوث علمية تناولت مشاريع تحسين في مجال تطهير الأيدي بالوسط العلاجي، وكذلك الحد من العدوى المكتسبة على القسطرة الوريدية لدى الكبار وحديثي الولادة، بالإضافة إلى تطبيق البرنامج الوطني لسلامة المرضى؛ للحد من العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية وغيرها من المجالات.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تسخير الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية كافة لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية، (شهادة الاختصاص العام، وزمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين؛ مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على اعتماد مركز تدريبي لدورات إنقاذ الحياة، كما حصل المجمع على المركز الأول على مستوى الطائف في يوم البحث العلمي.

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