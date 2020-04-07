سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة. وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.

ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.



وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 05:10 PM

ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا ارتفاع عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا





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سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.



وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.