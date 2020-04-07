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ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا

سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:10 PM

ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.

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