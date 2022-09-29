برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على المملكة.

بالفيديو: برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يشدد على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-28 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على المملكة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443 05:41 PM

اخر تعديل 29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 12:19 AM

بالفيديو: برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يشدد على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية





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برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على المملكة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا