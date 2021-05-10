آخر أرقام الوباء.. 3.2 ملايين وفاة و158 مليون إصابة و1.3 مليار جرعة لقاح

عدد المتعافين تجاوز 94.3 مليوناً وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 158.3 مليوناً حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي وزعت حول العالم إلى 1.3 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 158.334 مليوناً، في حين تجاوز عدد المتعافين 94.3 مليوناً، أما إجمالي الوفيات فبلغ 3.293 ملايين.



ووفق "الألمانية" أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، إعطاء نحو 1.298 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.