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الجزائر.. 141 إصابة جديدة و6 وفيات جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 4295 حالة

سجلت الجزائر اليوم 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4295 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1872 شخصاً بعد تسجيل 51 حالة شفاء إضافية.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر.. 141 إصابة جديدة و6 وفيات جديدة بكورونا
سبق

سجلت الجزائر اليوم 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4295 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1872 شخصاً بعد تسجيل 51 حالة شفاء إضافية.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:01 PM

الجزائر.. 141 إصابة جديدة و6 وفيات جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 4295 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر اليوم 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4295 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 459 حالة.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 1872 شخصاً بعد تسجيل 51 حالة شفاء إضافية.

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