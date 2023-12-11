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القيادة تعزي سلطان عُمان في وفاة السيد تركي آل سعيد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب سلطنة عمُان الشقيق بالغَ التعازي، وصادق المواساة، لَنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي سلطان عُمان في وفاة السيد تركي آل سعيد
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب سلطنة عمُان الشقيق بالغَ التعازي، وصادق المواساة، لَنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:06 PM

القيادة تعزي سلطان عُمان في وفاة السيد تركي آل سعيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب سلطنة عمُان الشقيق بالغَ التعازي، وصادق المواساة، لَنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان؛ في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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