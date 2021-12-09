"التجمع الصحي" الثاني يطلق المرحلة الثانية لمشروع الترميز الطبي DARS 3M بالرياض

تستهدف رفع جودة التوثيق الطبي لجميع الممارسين الصحيين في المستشفيات

أطلق تجمع الرياض الصحي الثاني، المرحلةَ الثانية من مشروع الترميز الطبي؛ بهدف خدمة مستشفيات التجمع، وكان التجمع قد بدأ خلال النصف الأول في استهداف الوصول إلى خمسة مستشفيات لتفعيل النسخة الجديدة من برنامج الترميز الطبي "DARS 3M"، والذي يتم من خلاله إدخال بيانات الترميز الطبي ومشاركتها بشكل مباشر مع "البوابة الإلكترونية لجمع البيانات الطبية المرمزة ABM"؛ حيث أكمل بهذه المرحلة ترميز 17000 ملف طبي لمرضى منومين.

وأنهى تجمع الرياض الصحي الثاني، اعتماد عدد من المقاعد التدريبية المخصصة للمرمّزين الطبيين لرفع كفاءة الترميز الطبي داخل مكوناته الصحية، من خلال حصول المرشحين على عدد من الدورات المتخصصة في هذا المجال؛ للوصول لتصنيف "مرمز متقدم"، والذي يعتبر أعلى مستوى من مستويات المرمزين الطبيين حسب تصنيف "جمعية إدارة المعلوماتية الصحية الأسترالية (HIMAA)"، وتم انضمام عدد من أعضاء الفريق لهذه الدورات.

وعلى جانب التدريب والتعليم الطبي، أشرَفَ التجمع الصحي بالشراكة مع هيئة التخصصات الصحية، على تدريب عدد 200 طالب وطالبة من طلبة برنامج الترميز الطبي، إضافة إلى استضافة ورش عمل تدريبية قدّمها فريق الترميز الطبي "ببرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الطبية" بعنوان "الجلسة التعليمية للترميز الطبي" بحضور فريق الترميز بتجمع الرياض الصحي الثاني، وفِرَق الترميز من تجمعات صحية على مستوى (تجمع الرياض الصحي الأول، وتجمع القصيم الصحي، وتجمع حائل الصحي)، وبعدد 125 مرمزًا طبيًّا تم تدريبهم على آخر التحديثات والمستجدات في مجال الترميز الطبي، إضافة إلى إعداد المرمزين الطبيين لاستخدام الإصدار العاشر من برنامج الترميز الطبي ICD-10.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، أن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترميز الطبي، يهدف من خلاله قطاع المعلوماتية الصحية -ممثلًا في فريق الترميز الطبي داخل تجمع الرياض الصحي الثاني- للاستفادة من تطور الخدمات الرقمية بالمملكة من خلال تفعيل وحدة مركزية (مركز موحد) للترميز الطبي، يتم من خلاله خلالها ترميز ملفات المرضى المنومين في جميع مستشفيات التجمع (الطرفية)، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المرمزين خاصة في الحالات الطبية في المستشفيات التخصصية والتي تحتاج إلى مستوى متقدم في الترميز الطبي، وإنشاء مركز بيانات للمساعدة في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة وتقليل التكاليف.

وتهدف هذه المرحلة إلى رفع جودة التوثيق الطبي لجميع الممارسين الصحيين في مستشفيات تجمع الرياض الصحي الثاني عبر تفعيل برنامج رفع الجودة للتوثيق الطبي، وإقامة ورش عمل دورية لجميع الممارسين الصحيين لمواكبة أهداف الرؤية والتحول في القطاع الصحي.