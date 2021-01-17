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أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي لـ"عذفاء"

سيتم تكثيف وسائل السلامة فيه

وجه فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها.

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه وبناء على توجيه ‏أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء؛ حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيهه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه.

ولفت المهندس الشرعان إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة؛ حيث إنه مخصص لمكبّ النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة.

ودعا "الشرعان" للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف ومتابعته لمشاريع المنطقة واهتمامه بما يخدم مصلحة أبناء وبنات منطقة الجوف والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي لـ"عذفاء"
سبق

وجه فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها.

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه وبناء على توجيه ‏أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء؛ حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيهه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه.

ولفت المهندس الشرعان إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة؛ حيث إنه مخصص لمكبّ النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة.

ودعا "الشرعان" للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف ومتابعته لمشاريع المنطقة واهتمامه بما يخدم مصلحة أبناء وبنات منطقة الجوف والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:28 PM

أمير الجوف يوجه بتعديل المنحنيات على الطريق المؤدي لـ"عذفاء"

سيتم تكثيف وسائل السلامة فيه

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مهنا التميمي - الجوف
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2,133

وجه فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء، والذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مؤكداً إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها.

من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أنه وبناء على توجيه ‏أمير منطقة الجوف تم الوقوف على وصلة الطريق المؤدي إلى مركز عذفاء؛ حيث سيتم العمل لتنفيذ توجيهه بتوسعة الأكتاف في المنحنيات وتكثيف وسائل السلامة فيه.

ولفت المهندس الشرعان إلى أن هذا الطريق غير مهيأ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة؛ حيث إنه مخصص لمكبّ النفايات، وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة.

ودعا "الشرعان" للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف ومتابعته لمشاريع المنطقة واهتمامه بما يخدم مصلحة أبناء وبنات منطقة الجوف والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق.

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