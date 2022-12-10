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شاهد من مكة.. ضبط  153 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية

614 زيارة تفتيشية عبر المرحلة الثالثة أنذرت 147 منشأة واتخذت الإجراءات

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإنذار 147 منشأة؛ حيث تأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

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شاهد من مكة.. ضبط  153 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية
سبق

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإنذار 147 منشأة؛ حيث تأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
03:41 PM

شاهد من مكة.. ضبط  153 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية

614 زيارة تفتيشية عبر المرحلة الثالثة أنذرت 147 منشأة واتخذت الإجراءات

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عبدالله الراجحي - جدة
3
3,533

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإنذار 147 منشأة؛ حيث تأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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