شاهد من مكة.. ضبط 153 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية
614 زيارة تفتيشية عبر المرحلة الثالثة أنذرت 147 منشأة واتخذت الإجراءات
نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.
وأسفرت الحملات عن ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإنذار 147 منشأة؛ حيث تأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.
شاهد من مكة.. ضبط 153 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية
عبدالله الراجحيسبق2017-12-09
نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.
وأسفرت الحملات عن ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإنذار 147 منشأة؛ حيث تأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.
09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
03:41 PM
شاهد من مكة.. ضبط 153 مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية
614 زيارة تفتيشية عبر المرحلة الثالثة أنذرت 147 منشأة واتخذت الإجراءات
نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع السابع، 614 زيارة تفتيشية على المجمعات التجارية بالمنطقة؛ بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.
وأسفرت الحملات عن ضبط 153 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإنذار 147 منشأة؛ حيث تأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة 47 مفتشاً ومفتشة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.