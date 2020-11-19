"العتيبي": المملكة تعيش واحداً من أزهى عصورها في عهد الملك سلمان

رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين

قال عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي إن الإنجازات القياسية التي تحققت خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- والتي طالت كل مناحي الحياة في المملكة العربية السعودية تؤكد أن بلادنا تعيش واحدة من أزهى عصورها وأكثرها استقراراً ونماءً".

ورفع "العتيبي" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد الأمين، وإلى حكومة وشعب المملكة بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين التي كانت المملكة فيها على موعد مع نقلة حضارية تاريخية شملت الإنسان والمكان، وحظيت بتقدير وإشادة العديد من المؤسسات الدولية؛ برلمانية كانت، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية."

وأضاف في تصريح صحفي بهذه المناسبة قائلاً: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادا المملكة العربية السعودية في ظل جملة من التحديات والصعاب غير المسبوقة، إلا أنهما استطاعا أن يعززا من مكانة المملكة دولياً، وأن يقيما سياجاً منيعاً للوطن ضد أطماع ومكايد أعدائه، هذا إلى جانب تبني استراتيجية تنموية طموحة لمس أثارها الإيجابية كل أفراد المجتمع."

واختتم "العتيبي" بأنه يحق لكل من ينتمي لهذه الأرض الطيبة أن يفخر بهذا العهد الزاهر، وبقيادة بلاده التي جعلت المواطن محور التنمية وهدفها الأول، واستطاعت أن تحفظ للوطن ريادته ورفعته إقليمياً وعربياً واسلامياً ودولياً، الأمر الذي توٌج برئاسة المملكة لمجموعة الدول العشرين هذا العام"، وتحقيقها مراكز متقدمة على مستوى دول العالم في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يديم على الوطن أمنه وسلامه واستقراره.