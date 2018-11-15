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آل الشيخ: البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار اللعب في المملكة

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما من حرصا على تكرار التجربة في المملكة العربية السعودية.

وقال في مداخلة مع قناة إم بي سي أكشن خلال الأستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض: "في الحقيقة، البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار التجربة بعد ما شاهدوه من حفاوة جماهيرية وتنظيم مميز خلال العام الماضي".

وأضاف: الحمد لله، المملكة تتبوأ أعلى الأماكن وهي محور رئيسي في أشياء كثيرة.

وزاد متحدثًا: "أنا منذ بدأت عملي الحكومي كنت أقول خلفي جبلان هما خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان لم يقصرا في تذليل كافة الصعاب للشعب السعودي".

وعن فعاليات هيئة الترفيه والجهد الذي بذل في 3 آلاف فعالية قال: "إذا شاهدنا الابتسامة مزروعة على المواطن أو المقيم يذهب كل التعب، وهذا حجم الحياة الطبيعية التي نستحقها من زمان".

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ منتخب البرازيل منتخب الأرجنتين موسم الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ: البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار اللعب في المملكة
سبق

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما من حرصا على تكرار التجربة في المملكة العربية السعودية.

وقال في مداخلة مع قناة إم بي سي أكشن خلال الأستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض: "في الحقيقة، البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار التجربة بعد ما شاهدوه من حفاوة جماهيرية وتنظيم مميز خلال العام الماضي".

وأضاف: الحمد لله، المملكة تتبوأ أعلى الأماكن وهي محور رئيسي في أشياء كثيرة.

وزاد متحدثًا: "أنا منذ بدأت عملي الحكومي كنت أقول خلفي جبلان هما خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان لم يقصرا في تذليل كافة الصعاب للشعب السعودي".

وعن فعاليات هيئة الترفيه والجهد الذي بذل في 3 آلاف فعالية قال: "إذا شاهدنا الابتسامة مزروعة على المواطن أو المقيم يذهب كل التعب، وهذا حجم الحياة الطبيعية التي نستحقها من زمان".

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
07:52 PM

آل الشيخ: البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار اللعب في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما من حرصا على تكرار التجربة في المملكة العربية السعودية.

وقال في مداخلة مع قناة إم بي سي أكشن خلال الأستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض: "في الحقيقة، البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار التجربة بعد ما شاهدوه من حفاوة جماهيرية وتنظيم مميز خلال العام الماضي".

وأضاف: الحمد لله، المملكة تتبوأ أعلى الأماكن وهي محور رئيسي في أشياء كثيرة.

وزاد متحدثًا: "أنا منذ بدأت عملي الحكومي كنت أقول خلفي جبلان هما خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان لم يقصرا في تذليل كافة الصعاب للشعب السعودي".

وعن فعاليات هيئة الترفيه والجهد الذي بذل في 3 آلاف فعالية قال: "إذا شاهدنا الابتسامة مزروعة على المواطن أو المقيم يذهب كل التعب، وهذا حجم الحياة الطبيعية التي نستحقها من زمان".

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