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بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

قالت وسائل إعلام إسبانية: إن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعَلَ حريقًا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد؛ مشيرة إلى أن أحدًا لم يصب في الحادث، طبقًا لصحيفة "دياريو دي كاديز".

ووفقًا للصحيفة، فإن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى: إن الحريق اشتعل من قِبَل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه، واجتاح الحريق جناحين من المستشفى على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتُقل من قِبَل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

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بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به
سبق

قالت وسائل إعلام إسبانية: إن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعَلَ حريقًا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد؛ مشيرة إلى أن أحدًا لم يصب في الحادث، طبقًا لصحيفة "دياريو دي كاديز".

ووفقًا للصحيفة، فإن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى: إن الحريق اشتعل من قِبَل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه، واجتاح الحريق جناحين من المستشفى على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتُقل من قِبَل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:36 AM

بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام إسبانية: إن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعَلَ حريقًا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد؛ مشيرة إلى أن أحدًا لم يصب في الحادث، طبقًا لصحيفة "دياريو دي كاديز".

ووفقًا للصحيفة، فإن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى: إن الحريق اشتعل من قِبَل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه، واجتاح الحريق جناحين من المستشفى على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتُقل من قِبَل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

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