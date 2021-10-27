النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم أمريكا والإمارات.. سفراء السودان لدى 12 دولة يرفضون الانقلاب العسكري

أكدوا انحيازهم إلى المقاومة الشعبية له

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم "الثلاثاء"، أن سفراء السودان في 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا؛ رفضوا في بيان الانقلاب العسكري الذي وقع أمس.

وأضاف أن سفراء السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا وقعوا على بيان الرفض أيضًا.

وبيّن المصدر أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بينهم أمريكا والإمارات.. سفراء السودان لدى 12 دولة يرفضون الانقلاب العسكري
سبق

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم "الثلاثاء"، أن سفراء السودان في 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا؛ رفضوا في بيان الانقلاب العسكري الذي وقع أمس.

وأضاف أن سفراء السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا وقعوا على بيان الرفض أيضًا.

وبيّن المصدر أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب؛ وفقًا لـ"رويترز".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:32 PM

بينهم أمريكا والإمارات.. سفراء السودان لدى 12 دولة يرفضون الانقلاب العسكري

أكدوا انحيازهم إلى المقاومة الشعبية له

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,922

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم "الثلاثاء"، أن سفراء السودان في 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا؛ رفضوا في بيان الانقلاب العسكري الذي وقع أمس.

وأضاف أن سفراء السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا وقعوا على بيان الرفض أيضًا.

وبيّن المصدر أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب؛ وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,666
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,106

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة