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في إنجاز جديد.. "تعليم صبيا" يحصد المراكز الأولى على مستوى دول الخليج

في فئات الطالب والمعلم وقائد المدرسة.. في مسابقة جائزة حمدان بن راشد

حقَّق تعليم صبيا إنجازًا جديدًا في جائزة حمدان بن راشد؛ إذ حصد المركز الأول في فئة الطالب، والأول في فئة المعلم، والأول في فئة قائد المدرسة، وذلك على مستوى دول الخليج.

وأُعلن هذا الإنجاز في أمسية متميزة وتاريخية للوطن بصفة عامة، ولتعليم صبيا على وجه الخصوص.

وقد حصل على المركز الأول خليجيًّا كل من:
فئة الطالب: عمار بن سليمان الفيفي.
فئة المعلم: حسين يحيى حنشلي.
فئة قائد المدرسة: يحيى حسين شبلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في إنجاز جديد.. "تعليم صبيا" يحصد المراكز الأولى على مستوى دول الخليج
سبق

حقَّق تعليم صبيا إنجازًا جديدًا في جائزة حمدان بن راشد؛ إذ حصد المركز الأول في فئة الطالب، والأول في فئة المعلم، والأول في فئة قائد المدرسة، وذلك على مستوى دول الخليج.

وأُعلن هذا الإنجاز في أمسية متميزة وتاريخية للوطن بصفة عامة، ولتعليم صبيا على وجه الخصوص.

وقد حصل على المركز الأول خليجيًّا كل من:
فئة الطالب: عمار بن سليمان الفيفي.
فئة المعلم: حسين يحيى حنشلي.
فئة قائد المدرسة: يحيى حسين شبلي.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:00 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:02 AM

في إنجاز جديد.. "تعليم صبيا" يحصد المراكز الأولى على مستوى دول الخليج

في فئات الطالب والمعلم وقائد المدرسة.. في مسابقة جائزة حمدان بن راشد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
197

حقَّق تعليم صبيا إنجازًا جديدًا في جائزة حمدان بن راشد؛ إذ حصد المركز الأول في فئة الطالب، والأول في فئة المعلم، والأول في فئة قائد المدرسة، وذلك على مستوى دول الخليج.

وأُعلن هذا الإنجاز في أمسية متميزة وتاريخية للوطن بصفة عامة، ولتعليم صبيا على وجه الخصوص.

وقد حصل على المركز الأول خليجيًّا كل من:
فئة الطالب: عمار بن سليمان الفيفي.
فئة المعلم: حسين يحيى حنشلي.
فئة قائد المدرسة: يحيى حسين شبلي.

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