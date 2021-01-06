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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر

أكدت تضامنها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:58 PM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر

أكدت تضامنها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
238

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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