كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-06 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته. كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 08:58 PM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر أكدت تضامنها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله





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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.