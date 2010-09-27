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"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

ارتفاع حالات الشفاء إلى أكثر من 94 ألفًا.. و843 متعافيًا يغادرون المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا على تعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 102736 حالة، من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا على تعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 102736 حالة، من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:43 AM

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

ارتفاع حالات الشفاء إلى أكثر من 94 ألفًا.. و843 متعافيًا يغادرون المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا على تعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 102736 حالة، من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

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