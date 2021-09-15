كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277.989 إصابة.
كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.380.
كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-15
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277.989 إصابة.
كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.380.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
08:33 AM
كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277.989 إصابة.
كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.380.