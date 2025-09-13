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أكثر من 27 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

قالت: تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت "صحة بيشة" خدماتها لـ27032 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن" منذ بدء العمل بها وحتى الآن، التي تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 27 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة
سبق

قدّمت "صحة بيشة" خدماتها لـ27032 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن" منذ بدء العمل بها وحتى الآن، التي تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:30 PM

أكثر من 27 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

قالت: تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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قدّمت "صحة بيشة" خدماتها لـ27032 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن" منذ بدء العمل بها وحتى الآن، التي تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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