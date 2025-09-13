أكثر من 27 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

قالت: تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت "صحة بيشة" خدماتها لـ27032 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن" منذ بدء العمل بها وحتى الآن، التي تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.