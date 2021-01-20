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"عقارات الدولة" وأمانة مكة يبدآن في استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية

تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض

باشرت ‏هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في ‎الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.

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"عقارات الدولة" وأمانة مكة يبدآن في استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية
سبق

باشرت ‏هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في ‎الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
09:32 PM

"عقارات الدولة" وأمانة مكة يبدآن في استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية

تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
919

باشرت ‏هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في ‎الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.

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