"عقارات الدولة" وأمانة مكة يبدآن في استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية

باشرت هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.
يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.
باشرت هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.
يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.
باشرت هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.
يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.
باشرت هيئة عقارات الدولة وأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، عملية استقبال ملاك معارض السيارات بالعابدية بمكة المكرمة.
يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية لإنهاء إجراءات التعويض.