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"رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني".. مبادرة لـ"جامعة جدة" تستهدف هؤلاء

ضمن مشاركتها في "ملتقى مكة الثقافي".. برامج توعوية ودورات لتطوير الأداء

أطلقت كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني، وهي أحد المبادرات النوعية التي تشارك بها الجامعة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"؛ وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومشرف إدارة الأمن السيبراني بالجامعة الدكتور عادل الشمراني، أن مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني تستهدف منسوبي الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث تسعى لتنفيذ برامج توعوية ودورات تدريبية لتطوير مستوى الأداء في المنظمات والدوائر الحكومية بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف "الشمراني"، أن المبادرة تهدف لرفع الكفاءة وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات من الناحية الدفاعية، كما تسعى المبادرة لمساعدة الجهات لقياس مدى التزامها بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والعمل على تطوير خطط تطويرية وتنفيذية لهم.

من جهته، أكد الدكتور منير الشيخ عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومستشار الأمن السيبراني بجامعة جدة، أنه قد تم البدء بتنفيذ المبادرة تحت إشراف ودعم من رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ومتابعة مباشرة من وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الدكتور مناجي الكناني؛ حيث بدأ فريق المبادرة بمراسلة الجهات والاجتماع لتحديد احتياجهم وتطوير برامج توعية سبرانية للقيادات وبرامج توعية عامة لكافة الموظفين باتباع أفضل معايير رفع الوعي وتغيير السلوك.

وقدما الشكر لفريق عمل المبادرة وللجهات المشاركة لما وجدوه من ترحيب وتجاوب كبير من الجهات التي تم مراسلتها؛ حيث تم عقد اجتماعات وحلقات نقاش مع ممثلي بعض الجهات المستهدفة من المبادرة مثل قاعدة الملك عبدالله الجوية ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ حيث تم الاتفاق على تدريب أكثر من 15 ألف موظف حتى الآن، سعيًا لرفع الوعي بمخاطر الفضاء السيبراني.

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"رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني".. مبادرة لـ"جامعة جدة" تستهدف هؤلاء
سبق

أطلقت كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني، وهي أحد المبادرات النوعية التي تشارك بها الجامعة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"؛ وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومشرف إدارة الأمن السيبراني بالجامعة الدكتور عادل الشمراني، أن مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني تستهدف منسوبي الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث تسعى لتنفيذ برامج توعوية ودورات تدريبية لتطوير مستوى الأداء في المنظمات والدوائر الحكومية بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف "الشمراني"، أن المبادرة تهدف لرفع الكفاءة وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات من الناحية الدفاعية، كما تسعى المبادرة لمساعدة الجهات لقياس مدى التزامها بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والعمل على تطوير خطط تطويرية وتنفيذية لهم.

من جهته، أكد الدكتور منير الشيخ عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومستشار الأمن السيبراني بجامعة جدة، أنه قد تم البدء بتنفيذ المبادرة تحت إشراف ودعم من رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ومتابعة مباشرة من وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الدكتور مناجي الكناني؛ حيث بدأ فريق المبادرة بمراسلة الجهات والاجتماع لتحديد احتياجهم وتطوير برامج توعية سبرانية للقيادات وبرامج توعية عامة لكافة الموظفين باتباع أفضل معايير رفع الوعي وتغيير السلوك.

وقدما الشكر لفريق عمل المبادرة وللجهات المشاركة لما وجدوه من ترحيب وتجاوب كبير من الجهات التي تم مراسلتها؛ حيث تم عقد اجتماعات وحلقات نقاش مع ممثلي بعض الجهات المستهدفة من المبادرة مثل قاعدة الملك عبدالله الجوية ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ حيث تم الاتفاق على تدريب أكثر من 15 ألف موظف حتى الآن، سعيًا لرفع الوعي بمخاطر الفضاء السيبراني.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:23 PM

"رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني".. مبادرة لـ"جامعة جدة" تستهدف هؤلاء

ضمن مشاركتها في "ملتقى مكة الثقافي".. برامج توعوية ودورات لتطوير الأداء

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني، وهي أحد المبادرات النوعية التي تشارك بها الجامعة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"؛ وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومشرف إدارة الأمن السيبراني بالجامعة الدكتور عادل الشمراني، أن مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني تستهدف منسوبي الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث تسعى لتنفيذ برامج توعوية ودورات تدريبية لتطوير مستوى الأداء في المنظمات والدوائر الحكومية بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف "الشمراني"، أن المبادرة تهدف لرفع الكفاءة وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات من الناحية الدفاعية، كما تسعى المبادرة لمساعدة الجهات لقياس مدى التزامها بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والعمل على تطوير خطط تطويرية وتنفيذية لهم.

من جهته، أكد الدكتور منير الشيخ عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومستشار الأمن السيبراني بجامعة جدة، أنه قد تم البدء بتنفيذ المبادرة تحت إشراف ودعم من رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ومتابعة مباشرة من وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الدكتور مناجي الكناني؛ حيث بدأ فريق المبادرة بمراسلة الجهات والاجتماع لتحديد احتياجهم وتطوير برامج توعية سبرانية للقيادات وبرامج توعية عامة لكافة الموظفين باتباع أفضل معايير رفع الوعي وتغيير السلوك.

وقدما الشكر لفريق عمل المبادرة وللجهات المشاركة لما وجدوه من ترحيب وتجاوب كبير من الجهات التي تم مراسلتها؛ حيث تم عقد اجتماعات وحلقات نقاش مع ممثلي بعض الجهات المستهدفة من المبادرة مثل قاعدة الملك عبدالله الجوية ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين؛ حيث تم الاتفاق على تدريب أكثر من 15 ألف موظف حتى الآن، سعيًا لرفع الوعي بمخاطر الفضاء السيبراني.

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