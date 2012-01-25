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"آل مغيرة" يلتقي قادة مدارس تعليم الأفلاج

تحدث عن آلية متابعة التحصيل الدراسي

التقى مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، قادة المدارس في كل مراحل التعليم العام.

وتحدث "آل مغيرة"، خلال اللقاء عن إضاءات حول كلمة وزير التعليم، في آلية متابعة التحصيل الدراسي، مشيدًا بجهود قادة المدارس، خلال الفصل الدراسي الأول.

كما استعرض مؤشرات المدارس المتميزة عبر منصة "مدرستي"، وأكد ضرورة الاستمرار في قياس مؤشرات نواتج التعلم ومتابعة الطلاب في الدخول إلى منصة "مدرستي"، متابعة المعلمين في تطبيق العديد الاستراتيجيات التعليمية وتثبيت الغياب بشكل يومي والانتظام والانضباط.

وتخلل اللقاء، كلمة لمساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين، محمد البشر، عن آلية العمل وضرورة مضاعفة الجهد لمتابعة التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وتضمن استعراض رئيس قسم القيادة المدرسية، موسى البشر، ومشرف القيادة، إسماعيل العتيق، بعض النقاط المهمة في القيادة المدرسية. واختتم اللقاء بمداخلات مع قادة المدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"آل مغيرة" يلتقي قادة مدارس تعليم الأفلاج
سبق

التقى مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، قادة المدارس في كل مراحل التعليم العام.

وتحدث "آل مغيرة"، خلال اللقاء عن إضاءات حول كلمة وزير التعليم، في آلية متابعة التحصيل الدراسي، مشيدًا بجهود قادة المدارس، خلال الفصل الدراسي الأول.

كما استعرض مؤشرات المدارس المتميزة عبر منصة "مدرستي"، وأكد ضرورة الاستمرار في قياس مؤشرات نواتج التعلم ومتابعة الطلاب في الدخول إلى منصة "مدرستي"، متابعة المعلمين في تطبيق العديد الاستراتيجيات التعليمية وتثبيت الغياب بشكل يومي والانتظام والانضباط.

وتخلل اللقاء، كلمة لمساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين، محمد البشر، عن آلية العمل وضرورة مضاعفة الجهد لمتابعة التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وتضمن استعراض رئيس قسم القيادة المدرسية، موسى البشر، ومشرف القيادة، إسماعيل العتيق، بعض النقاط المهمة في القيادة المدرسية. واختتم اللقاء بمداخلات مع قادة المدارس.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
04:55 PM

"آل مغيرة" يلتقي قادة مدارس تعليم الأفلاج

تحدث عن آلية متابعة التحصيل الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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التقى مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، قادة المدارس في كل مراحل التعليم العام.

وتحدث "آل مغيرة"، خلال اللقاء عن إضاءات حول كلمة وزير التعليم، في آلية متابعة التحصيل الدراسي، مشيدًا بجهود قادة المدارس، خلال الفصل الدراسي الأول.

كما استعرض مؤشرات المدارس المتميزة عبر منصة "مدرستي"، وأكد ضرورة الاستمرار في قياس مؤشرات نواتج التعلم ومتابعة الطلاب في الدخول إلى منصة "مدرستي"، متابعة المعلمين في تطبيق العديد الاستراتيجيات التعليمية وتثبيت الغياب بشكل يومي والانتظام والانضباط.

وتخلل اللقاء، كلمة لمساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين، محمد البشر، عن آلية العمل وضرورة مضاعفة الجهد لمتابعة التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وتضمن استعراض رئيس قسم القيادة المدرسية، موسى البشر، ومشرف القيادة، إسماعيل العتيق، بعض النقاط المهمة في القيادة المدرسية. واختتم اللقاء بمداخلات مع قادة المدارس.

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