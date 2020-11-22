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مختص عقاقير: عصير السبانخ مفيد لشبكية العين.. لكنه قد يضرّ بـ"الكلى"

يحتوي على فيتامينات متعددة تعالج فقر الدم والأكسدة

دعا أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني للحيطة عند استخدام عصير السبانخ؛ لما قد يسببه من تكوّن لما يعرف بـ"حصى الكلى"، خصوصًا للأشخاص الذين لديهم استعداد لذلك.

وأوضح "القحطاني" أن عصير السبانخ يعد غنيًا بالحديد والأملاح المعدنية وفيتامين (ب، ج) وكذلك البيتاكاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ)، حيث يعمل هذا العصير كمضاد جيد للأكسدة بفضل الكاروتينويدز carotenoides الذي يقي من تلف شبكية العين ويعالج فقر الدم.

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مختص عقاقير: عصير السبانخ مفيد لشبكية العين.. لكنه قد يضرّ بـ"الكلى"
سبق

دعا أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني للحيطة عند استخدام عصير السبانخ؛ لما قد يسببه من تكوّن لما يعرف بـ"حصى الكلى"، خصوصًا للأشخاص الذين لديهم استعداد لذلك.

وأوضح "القحطاني" أن عصير السبانخ يعد غنيًا بالحديد والأملاح المعدنية وفيتامين (ب، ج) وكذلك البيتاكاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ)، حيث يعمل هذا العصير كمضاد جيد للأكسدة بفضل الكاروتينويدز carotenoides الذي يقي من تلف شبكية العين ويعالج فقر الدم.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
10:37 PM

مختص عقاقير: عصير السبانخ مفيد لشبكية العين.. لكنه قد يضرّ بـ"الكلى"

يحتوي على فيتامينات متعددة تعالج فقر الدم والأكسدة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
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1,213

دعا أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني للحيطة عند استخدام عصير السبانخ؛ لما قد يسببه من تكوّن لما يعرف بـ"حصى الكلى"، خصوصًا للأشخاص الذين لديهم استعداد لذلك.

وأوضح "القحطاني" أن عصير السبانخ يعد غنيًا بالحديد والأملاح المعدنية وفيتامين (ب، ج) وكذلك البيتاكاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ)، حيث يعمل هذا العصير كمضاد جيد للأكسدة بفضل الكاروتينويدز carotenoides الذي يقي من تلف شبكية العين ويعالج فقر الدم.

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