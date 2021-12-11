صحفية "برازيلية": "لوسيانو فيتو" لاعب "الهلال" على وشك الرحيل
كشفت الصحفية البرازيلية ريزا سيمبليسيو عن أن اللاعب لوسيانو فيتو محترف نادي الهلال، سيكون الأقرب للرحيل عن الفريق في الشتوية القادمة.
وقالت الصحفية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن اللاعب في انتظار عروض لتقديمها لإدارة الهلال؛ تمهيدًا للرحيل.
وتنوي إدارة الهلال عمل تعاقدات جديدة سواء على المستوى المحلي أو المحترفين؛ حيث كانت أولى التعاقدات مع سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد.
صحفية "برازيلية": "لوسيانو فيتو" لاعب "الهلال" على وشك الرحيل
محمد السيّد
سبق
2021-12-11
كشفت الصحفية البرازيلية ريزا سيمبليسيو عن أن اللاعب لوسيانو فيتو محترف نادي الهلال، سيكون الأقرب للرحيل عن الفريق في الشتوية القادمة.
وقالت الصحفية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن اللاعب في انتظار عروض لتقديمها لإدارة الهلال؛ تمهيدًا للرحيل.
وتنوي إدارة الهلال عمل تعاقدات جديدة سواء على المستوى المحلي أو المحترفين؛ حيث كانت أولى التعاقدات مع سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد.
11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
05:32 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:16 AM
صحفية "برازيلية": "لوسيانو فيتو" لاعب "الهلال" على وشك الرحيل
كشفت الصحفية البرازيلية ريزا سيمبليسيو عن أن اللاعب لوسيانو فيتو محترف نادي الهلال، سيكون الأقرب للرحيل عن الفريق في الشتوية القادمة.
وقالت الصحفية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن اللاعب في انتظار عروض لتقديمها لإدارة الهلال؛ تمهيدًا للرحيل.
وتنوي إدارة الهلال عمل تعاقدات جديدة سواء على المستوى المحلي أو المحترفين؛ حيث كانت أولى التعاقدات مع سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد.