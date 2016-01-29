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عشرة ألعاب مختلفة تدشن برنامج التدريب الوطني السعودي

أعلن معهد إعداد القادة تدشين برنامج التدريب الوطني السعودي، الذي تقرر أن ينطلق خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 لعشرة رياضات متمثلة في: كرة السلة، الطائرة، الماء، السباحة، الجودو، المبارزة، التنس، الجمباز، كرة اليد، ورياضة الريشة الطائرة، كما يأتي تفعيل هذا النوع من البرامج ضمن أهداف برنامج جودة الحياة احد برامج رؤية المملة 2030 من خلال مبادرة تنفيذ وتطوير استراتيجية التدريب الوطني.


ويسعى المعهد من خلال البرنامج إلى إنشاء إطار تدريبي وطني من خلال إعداد المناهج الأساسية في علوم الرياضة والتدريب، وكذلك الدورات التخصصية للرياضات المذكورة وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مسارين: دورات أساسية، ودورات تخصصية بمستوياتها الثلاثة، للمدربين الوطنيين في كافة الألعاب الرياضية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل محترف من المدربين الوطنيين وتحديد مسار تدريبي معتمد لكل رياضة بالإضافة إلى رفع كفاءة المدرب الوطني من خلال الدورات الأساسية والمتخصصة التي سيحصل عليها من خلال انضمامه للبرنامج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عشرة ألعاب مختلفة تدشن برنامج التدريب الوطني السعودي
سبق

أعلن معهد إعداد القادة تدشين برنامج التدريب الوطني السعودي، الذي تقرر أن ينطلق خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 لعشرة رياضات متمثلة في: كرة السلة، الطائرة، الماء، السباحة، الجودو، المبارزة، التنس، الجمباز، كرة اليد، ورياضة الريشة الطائرة، كما يأتي تفعيل هذا النوع من البرامج ضمن أهداف برنامج جودة الحياة احد برامج رؤية المملة 2030 من خلال مبادرة تنفيذ وتطوير استراتيجية التدريب الوطني.


ويسعى المعهد من خلال البرنامج إلى إنشاء إطار تدريبي وطني من خلال إعداد المناهج الأساسية في علوم الرياضة والتدريب، وكذلك الدورات التخصصية للرياضات المذكورة وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مسارين: دورات أساسية، ودورات تخصصية بمستوياتها الثلاثة، للمدربين الوطنيين في كافة الألعاب الرياضية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل محترف من المدربين الوطنيين وتحديد مسار تدريبي معتمد لكل رياضة بالإضافة إلى رفع كفاءة المدرب الوطني من خلال الدورات الأساسية والمتخصصة التي سيحصل عليها من خلال انضمامه للبرنامج.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:04 PM

عشرة ألعاب مختلفة تدشن برنامج التدريب الوطني السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد إعداد القادة تدشين برنامج التدريب الوطني السعودي، الذي تقرر أن ينطلق خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 لعشرة رياضات متمثلة في: كرة السلة، الطائرة، الماء، السباحة، الجودو، المبارزة، التنس، الجمباز، كرة اليد، ورياضة الريشة الطائرة، كما يأتي تفعيل هذا النوع من البرامج ضمن أهداف برنامج جودة الحياة احد برامج رؤية المملة 2030 من خلال مبادرة تنفيذ وتطوير استراتيجية التدريب الوطني.


ويسعى المعهد من خلال البرنامج إلى إنشاء إطار تدريبي وطني من خلال إعداد المناهج الأساسية في علوم الرياضة والتدريب، وكذلك الدورات التخصصية للرياضات المذكورة وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مسارين: دورات أساسية، ودورات تخصصية بمستوياتها الثلاثة، للمدربين الوطنيين في كافة الألعاب الرياضية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل محترف من المدربين الوطنيين وتحديد مسار تدريبي معتمد لكل رياضة بالإضافة إلى رفع كفاءة المدرب الوطني من خلال الدورات الأساسية والمتخصصة التي سيحصل عليها من خلال انضمامه للبرنامج.

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