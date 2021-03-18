النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة أم القرى يزور كليات الفروع في 3 محافظات

ويجتمع بعمدائها وأعضاء مجالسها

اجتمع رئيس جامعة أم القرى د. معدي بن محمد آل مذهب، بعمداء وأعضاء مجالس كليات فروع الجامعة، بمحافظات القنفذة والليث وأضم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية بالمحافظات الثلاث في الفترة من 2 إلى 4 من الشهر الجاري، رفقة وكلاء الجامعة وعمداء ومسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالجامعة.

وثمَّن "آل مذهب" الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – لدعم العملية التعليمية في الجامعة، وتوفير مقومات نجاحها؛ مما انعكس إيجابًا على توطين التعليم الجامعيِّ، وتعميم مخرجاته البحثية على نطاق جغرافيٍّ واسع من محافظات المنطقة، تلبيةً لتطلُّعات إمارة منطقة مكة المكرمة التنموية.

ونوّه رئيس الجامعة بدعم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري لأنشطة الجامعة وبرامجها كافَّةً.

وقال: إن احتياجات فروع الجامعة محلُّ اهتمامه الشخصي، ومسؤولي الجامعة جميعًا، وسيتم العمل على تحقيقها -بإذن الله تعالى- وفق الأولويات والإمكانات، مركّزًا على ضرورة تعزيز مبدأ الجودة في العملية التعليمية.

واطَّلع رئيس الجامعة ومرافقوه على مرافق كليات القنفذة المتمثِّلة في: الكلية الجامعية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الحاسب الآلي، وكذلك مرافق كُليَّتَي الهندسة والطب.

كما اطَّلع الرئيس على مرافق الكلية الجامعية بأضم، إضافة إلى مرافق كليات فرع الليث المتمثِّلة في عمادة السنة الأولى المشتركة، والكلية الجامعية، وكذلك كليات العلوم الصحية، والهندسة والحاسب الآلي.

تأتي هذه الزيارة استكمالًا لزيارات رئيس الجامعة الميدانية لكليات الجامعة وإداراتها؛ للوقوف على واقعها، والالتقاء بمنسوبيها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس جامعة أم القرى يزور كليات الفروع في 3 محافظات
سبق

اجتمع رئيس جامعة أم القرى د. معدي بن محمد آل مذهب، بعمداء وأعضاء مجالس كليات فروع الجامعة، بمحافظات القنفذة والليث وأضم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية بالمحافظات الثلاث في الفترة من 2 إلى 4 من الشهر الجاري، رفقة وكلاء الجامعة وعمداء ومسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالجامعة.

وثمَّن "آل مذهب" الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – لدعم العملية التعليمية في الجامعة، وتوفير مقومات نجاحها؛ مما انعكس إيجابًا على توطين التعليم الجامعيِّ، وتعميم مخرجاته البحثية على نطاق جغرافيٍّ واسع من محافظات المنطقة، تلبيةً لتطلُّعات إمارة منطقة مكة المكرمة التنموية.

ونوّه رئيس الجامعة بدعم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري لأنشطة الجامعة وبرامجها كافَّةً.

وقال: إن احتياجات فروع الجامعة محلُّ اهتمامه الشخصي، ومسؤولي الجامعة جميعًا، وسيتم العمل على تحقيقها -بإذن الله تعالى- وفق الأولويات والإمكانات، مركّزًا على ضرورة تعزيز مبدأ الجودة في العملية التعليمية.

واطَّلع رئيس الجامعة ومرافقوه على مرافق كليات القنفذة المتمثِّلة في: الكلية الجامعية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الحاسب الآلي، وكذلك مرافق كُليَّتَي الهندسة والطب.

كما اطَّلع الرئيس على مرافق الكلية الجامعية بأضم، إضافة إلى مرافق كليات فرع الليث المتمثِّلة في عمادة السنة الأولى المشتركة، والكلية الجامعية، وكذلك كليات العلوم الصحية، والهندسة والحاسب الآلي.

تأتي هذه الزيارة استكمالًا لزيارات رئيس الجامعة الميدانية لكليات الجامعة وإداراتها؛ للوقوف على واقعها، والالتقاء بمنسوبيها.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
05:19 PM

رئيس جامعة أم القرى يزور كليات الفروع في 3 محافظات

ويجتمع بعمدائها وأعضاء مجالسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
36

اجتمع رئيس جامعة أم القرى د. معدي بن محمد آل مذهب، بعمداء وأعضاء مجالس كليات فروع الجامعة، بمحافظات القنفذة والليث وأضم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية بالمحافظات الثلاث في الفترة من 2 إلى 4 من الشهر الجاري، رفقة وكلاء الجامعة وعمداء ومسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالجامعة.

وثمَّن "آل مذهب" الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – لدعم العملية التعليمية في الجامعة، وتوفير مقومات نجاحها؛ مما انعكس إيجابًا على توطين التعليم الجامعيِّ، وتعميم مخرجاته البحثية على نطاق جغرافيٍّ واسع من محافظات المنطقة، تلبيةً لتطلُّعات إمارة منطقة مكة المكرمة التنموية.

ونوّه رئيس الجامعة بدعم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري لأنشطة الجامعة وبرامجها كافَّةً.

وقال: إن احتياجات فروع الجامعة محلُّ اهتمامه الشخصي، ومسؤولي الجامعة جميعًا، وسيتم العمل على تحقيقها -بإذن الله تعالى- وفق الأولويات والإمكانات، مركّزًا على ضرورة تعزيز مبدأ الجودة في العملية التعليمية.

واطَّلع رئيس الجامعة ومرافقوه على مرافق كليات القنفذة المتمثِّلة في: الكلية الجامعية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الحاسب الآلي، وكذلك مرافق كُليَّتَي الهندسة والطب.

كما اطَّلع الرئيس على مرافق الكلية الجامعية بأضم، إضافة إلى مرافق كليات فرع الليث المتمثِّلة في عمادة السنة الأولى المشتركة، والكلية الجامعية، وكذلك كليات العلوم الصحية، والهندسة والحاسب الآلي.

تأتي هذه الزيارة استكمالًا لزيارات رئيس الجامعة الميدانية لكليات الجامعة وإداراتها؛ للوقوف على واقعها، والالتقاء بمنسوبيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,545

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة