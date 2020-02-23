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"الخارجية" تنظم زيارة للدبلوماسيين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة النفطي

بالتعاون مع "أرامكو" للتعرف على أهم الحقول النفطية

نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو زيارة لعددٍ من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة في الربع الخالي أمس، تعرفوا خلالها على الحقل النفطي وأبرز ما فيه من خدمات ومعامل إنتاجية.

وزار السفراء محمية حقل شيبة التي تنتشر فيها قطيع من المها العربي والنعام إلى جانب الاستمتاع بالعروق الرملية والتنزه في المناطق الطبيعية.

واستمع الجميع إلى شرح تفصيلي عن حقل شيبة النفطي وما تمتاز به صحراء الربع الخالي من معطيات اقتصادية وطبيعية فريدة.

وتهدف الزيارة التي تقوم بتنظيمها وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو إلى التعرف على أهم الحقول النفطية في المملكة والاستمتاع بما تمتلك صحراء الربع الخالي من ثروة طبيعية ضمن زيارات الوفود الرسمية والدبلوماسية للتعرف على أهم الحقول الإنتاجية التي أسهمت بشكل فعّال في إمداد العالم بالنفط.

وقدّم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة شكره وتقديره إلى وزارة الخارجية وشركة أرامكو السعودية على هذه الزيارة، مشيدًا بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من قدرة في إدارة مثل هذه الحقول الضخمة التي تقع في تضاريس صعبة للغاية ومدى الإمكانات العظيمة التي لمسها الجميع في جزء من أراضي المملكة المليئة بالخيرات.

من جهة أخرى، أبدى سفير جمهورية بولندا لدى المملكة الدكتور يان سنتانيسلاف بوري سعادته بهذه الزيارة، مبينًا أن "حقل شيبة" يعد مركزًا مهمًا واقتصاديًا مقدمًا شكره لوزارة الخارجية وشركة أرامكو على هذه الزيارة التي أضافت له الكثير.

وزارة الخارجية أرامكو حقل شيبة أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تنظم زيارة للدبلوماسيين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة النفطي
سبق

نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو زيارة لعددٍ من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة في الربع الخالي أمس، تعرفوا خلالها على الحقل النفطي وأبرز ما فيه من خدمات ومعامل إنتاجية.

وزار السفراء محمية حقل شيبة التي تنتشر فيها قطيع من المها العربي والنعام إلى جانب الاستمتاع بالعروق الرملية والتنزه في المناطق الطبيعية.

واستمع الجميع إلى شرح تفصيلي عن حقل شيبة النفطي وما تمتاز به صحراء الربع الخالي من معطيات اقتصادية وطبيعية فريدة.

وتهدف الزيارة التي تقوم بتنظيمها وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو إلى التعرف على أهم الحقول النفطية في المملكة والاستمتاع بما تمتلك صحراء الربع الخالي من ثروة طبيعية ضمن زيارات الوفود الرسمية والدبلوماسية للتعرف على أهم الحقول الإنتاجية التي أسهمت بشكل فعّال في إمداد العالم بالنفط.

وقدّم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة شكره وتقديره إلى وزارة الخارجية وشركة أرامكو السعودية على هذه الزيارة، مشيدًا بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من قدرة في إدارة مثل هذه الحقول الضخمة التي تقع في تضاريس صعبة للغاية ومدى الإمكانات العظيمة التي لمسها الجميع في جزء من أراضي المملكة المليئة بالخيرات.

من جهة أخرى، أبدى سفير جمهورية بولندا لدى المملكة الدكتور يان سنتانيسلاف بوري سعادته بهذه الزيارة، مبينًا أن "حقل شيبة" يعد مركزًا مهمًا واقتصاديًا مقدمًا شكره لوزارة الخارجية وشركة أرامكو على هذه الزيارة التي أضافت له الكثير.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
02:13 AM

"الخارجية" تنظم زيارة للدبلوماسيين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة النفطي

بالتعاون مع "أرامكو" للتعرف على أهم الحقول النفطية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو زيارة لعددٍ من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة في الربع الخالي أمس، تعرفوا خلالها على الحقل النفطي وأبرز ما فيه من خدمات ومعامل إنتاجية.

وزار السفراء محمية حقل شيبة التي تنتشر فيها قطيع من المها العربي والنعام إلى جانب الاستمتاع بالعروق الرملية والتنزه في المناطق الطبيعية.

واستمع الجميع إلى شرح تفصيلي عن حقل شيبة النفطي وما تمتاز به صحراء الربع الخالي من معطيات اقتصادية وطبيعية فريدة.

وتهدف الزيارة التي تقوم بتنظيمها وزارة الخارجية بالتعاون مع شركة أرامكو إلى التعرف على أهم الحقول النفطية في المملكة والاستمتاع بما تمتلك صحراء الربع الخالي من ثروة طبيعية ضمن زيارات الوفود الرسمية والدبلوماسية للتعرف على أهم الحقول الإنتاجية التي أسهمت بشكل فعّال في إمداد العالم بالنفط.

وقدّم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة شكره وتقديره إلى وزارة الخارجية وشركة أرامكو السعودية على هذه الزيارة، مشيدًا بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من قدرة في إدارة مثل هذه الحقول الضخمة التي تقع في تضاريس صعبة للغاية ومدى الإمكانات العظيمة التي لمسها الجميع في جزء من أراضي المملكة المليئة بالخيرات.

من جهة أخرى، أبدى سفير جمهورية بولندا لدى المملكة الدكتور يان سنتانيسلاف بوري سعادته بهذه الزيارة، مبينًا أن "حقل شيبة" يعد مركزًا مهمًا واقتصاديًا مقدمًا شكره لوزارة الخارجية وشركة أرامكو على هذه الزيارة التي أضافت له الكثير.

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