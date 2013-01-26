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القادسية يعزز هجومه بالنيجيري ليك جيمس

عزز فريق القادسية الأول لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم النيجيري ليك جيمس، مهاجم مولده النرويجي ليكون صاحب 28 عامًا أولى صفقات القادسية في الميركاتو الشتوي.

ويتميز اللاعب، البالغ طوله 1.88 سم، بالسرعة وقوة البنيان ويجيد ضربات الرأس واللعب بالقدمين.

وبدأ جيمس مشواره الكروي في نيجيريا من خلال نادي بريدج بويز اف سي، قبل أن يرحل منه في عام 2012 إلى أوليسوند النرويجي، ومنه إلى نادي بكين الصيني من 2016 وحتى 2017، ثم مولده النرويجي 2018 وحتى 2020.

وشارك المهاجم النيجيري مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ونجح في تسجيل 24 هدفًا في 38 مباراة خاضها عام 2019، بينما وصل إجمالي أهدافه في آخر موسمين 30 هدفًةا خلال 50 مباراة شارك فيها وصنع 6 أهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يعزز هجومه بالنيجيري ليك جيمس
سبق

عزز فريق القادسية الأول لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم النيجيري ليك جيمس، مهاجم مولده النرويجي ليكون صاحب 28 عامًا أولى صفقات القادسية في الميركاتو الشتوي.

ويتميز اللاعب، البالغ طوله 1.88 سم، بالسرعة وقوة البنيان ويجيد ضربات الرأس واللعب بالقدمين.

وبدأ جيمس مشواره الكروي في نيجيريا من خلال نادي بريدج بويز اف سي، قبل أن يرحل منه في عام 2012 إلى أوليسوند النرويجي، ومنه إلى نادي بكين الصيني من 2016 وحتى 2017، ثم مولده النرويجي 2018 وحتى 2020.

وشارك المهاجم النيجيري مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ونجح في تسجيل 24 هدفًا في 38 مباراة خاضها عام 2019، بينما وصل إجمالي أهدافه في آخر موسمين 30 هدفًةا خلال 50 مباراة شارك فيها وصنع 6 أهداف.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
06:24 PM

القادسية يعزز هجومه بالنيجيري ليك جيمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عزز فريق القادسية الأول لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم النيجيري ليك جيمس، مهاجم مولده النرويجي ليكون صاحب 28 عامًا أولى صفقات القادسية في الميركاتو الشتوي.

ويتميز اللاعب، البالغ طوله 1.88 سم، بالسرعة وقوة البنيان ويجيد ضربات الرأس واللعب بالقدمين.

وبدأ جيمس مشواره الكروي في نيجيريا من خلال نادي بريدج بويز اف سي، قبل أن يرحل منه في عام 2012 إلى أوليسوند النرويجي، ومنه إلى نادي بكين الصيني من 2016 وحتى 2017، ثم مولده النرويجي 2018 وحتى 2020.

وشارك المهاجم النيجيري مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفًا في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ونجح في تسجيل 24 هدفًا في 38 مباراة خاضها عام 2019، بينما وصل إجمالي أهدافه في آخر موسمين 30 هدفًةا خلال 50 مباراة شارك فيها وصنع 6 أهداف.

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