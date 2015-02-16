النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للارتقاء بالخدمات المقدمة.. السديس يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار

تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة وتحفيزهم لتطوير مهاراتهم الإبداعية

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار.

وأضاف السديس، أن هذه المنصة تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحفز وتشجع منسوبينا لتطوير مهاراتهم الإبداعية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة، أيدها الله، وكذلك مواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أتت بدعم الكفاءات الشابة، وتطوير جانب الإبداع والرقي بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

ورفع السديس، شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمكين وتنمية مهارات وقدرات الطاقات الشابة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

عبدالرحمن السديس منصة إلكترونية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للارتقاء بالخدمات المقدمة.. السديس يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار.

وأضاف السديس، أن هذه المنصة تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحفز وتشجع منسوبينا لتطوير مهاراتهم الإبداعية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة، أيدها الله، وكذلك مواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أتت بدعم الكفاءات الشابة، وتطوير جانب الإبداع والرقي بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

ورفع السديس، شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمكين وتنمية مهارات وقدرات الطاقات الشابة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:26 AM

للارتقاء بالخدمات المقدمة.. السديس يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار

تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة وتحفيزهم لتطوير مهاراتهم الإبداعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
651

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار.

وأضاف السديس، أن هذه المنصة تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحفز وتشجع منسوبينا لتطوير مهاراتهم الإبداعية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة، أيدها الله، وكذلك مواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أتت بدعم الكفاءات الشابة، وتطوير جانب الإبداع والرقي بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

ورفع السديس، شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمكين وتنمية مهارات وقدرات الطاقات الشابة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة