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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق وضباب وسط المملكة

يستمر انخفاض درجات الحرارة على الشمالية والوسطى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق: الشرقية، الرياض، وأجزاء من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأ{صاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق وضباب وسط المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق: الشرقية، الرياض، وأجزاء من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:18 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق وضباب وسط المملكة

يستمر انخفاض درجات الحرارة على الشمالية والوسطى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق: الشرقية، الرياض، وأجزاء من منطقتَي القصيم والمدينة المنوّرة, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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