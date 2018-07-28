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جنوب أفريقيا تندد بمنح إسرائيل صفة مراقب في مفوضية الاتحاد الأفريقي

بينت أنه اتخذ دون تشاور مع الأعضاء

نددت جنوب أفريقيا اليوم "الأربعاء"، بالقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب داخل المنظمة.

وأعربت بريتوريا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي العام الماضي في بيان، عن قلقها جراء القرار الجائر وغير المبرر الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

من جانبها أوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت القرار الأحادي الجانب دون التشاور مع أعضائها.


ووصفت الوزارة القرار بأنه غير واضح وغير مفهوم؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفتت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب هو أكثر إثارة للصدمة لأنه حصل هذا العام الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد لقصف مدمر، ومع استمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه.


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جنوب أفريقيا تندد بمنح إسرائيل صفة مراقب في مفوضية الاتحاد الأفريقي
سبق

نددت جنوب أفريقيا اليوم "الأربعاء"، بالقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب داخل المنظمة.

وأعربت بريتوريا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي العام الماضي في بيان، عن قلقها جراء القرار الجائر وغير المبرر الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

من جانبها أوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت القرار الأحادي الجانب دون التشاور مع أعضائها.


ووصفت الوزارة القرار بأنه غير واضح وغير مفهوم؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفتت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب هو أكثر إثارة للصدمة لأنه حصل هذا العام الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد لقصف مدمر، ومع استمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه.


28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
09:13 PM

جنوب أفريقيا تندد بمنح إسرائيل صفة مراقب في مفوضية الاتحاد الأفريقي

بينت أنه اتخذ دون تشاور مع الأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نددت جنوب أفريقيا اليوم "الأربعاء"، بالقرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب داخل المنظمة.

وأعربت بريتوريا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي العام الماضي في بيان، عن قلقها جراء القرار الجائر وغير المبرر الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

من جانبها أوضحت وزارة خارجية جنوب أفريقيا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت القرار الأحادي الجانب دون التشاور مع أعضائها.


ووصفت الوزارة القرار بأنه غير واضح وغير مفهوم؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفتت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب هو أكثر إثارة للصدمة لأنه حصل هذا العام الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني المضطهد لقصف مدمر، ومع استمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيه.


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