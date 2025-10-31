أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست "تشكيل مستقبل الإعلام" ويُكرِّم الفائزين

شركة برمجيات بريطانية تحصد الجائزة الكبرى وتلاها مؤسستا "غربل وصحافة" السعوديتان

رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم حفل تحدي كاوست لـ"تشكيل مستقبل الإعلام"، الذي تنظمه جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالتعاون مع منتدى أسبار الدولي، وذلك في فندق الفور سيزون بمدينة الرياض.



وألقى رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توني تشان كلمة، قدَّم فيها شكره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة، والشركاء الداعمين لتحدي كاوست، مبينًا الهدف الذي يصبون إليه بتشجيع المواهب المحلية والعالمية على إيجاد أفكار وحلول، تساعد على النهوض بالأولويات الوطنية للبلاد، ودعم رؤية السعودية 2030.



وأشار إلى فرص الابتكار التي تعد أحد مستهدفات رؤية 2030، وكاوست تعتز بوجودها في قمة المشهد الابتكاري في تقديم أحدث الأفكار والبحوث، التي تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد في السعودية، والإسهام في بناء اقتصاد محلي، يقوم على المعرفة.. مؤكدًا أن تحدي كاوست يمثل فرصة مميزة لدعم الإعلام في السعودية؛ حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي يعيشها القطاع عبر توظيف وتعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع في السعودية والعالم.



ونوه رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، الدكتور فهد العرابي الحارثي، بدعم ورعاية سمو أمير الرياض بالنيابة لهذه الفعالية، التي تمثل فرصة مميزة للإسهام في تطوير الإعلام، معربًا عن أمله بأن تساعد هذه الأفكار في تحسين جودة الحياة، ‏ونشر الثقافة، وتأصيل المواطنة، وترويج القيم، وتنويع الخدمات، وتعزيز الاستثمار، وتطوير ‏البنى التحتية الرقمية. ‏



وأبان أن جامعة كاوست على المستوى المحلي أو الإقليمي تميزت بمهامها، وحققت الطموح والنجاح.. وفخورون بالشراكة مع كاوست في التنمية المعرفية.



من جهتها، أكدت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة كاوست للتقدم الوطني الاستراتيجي، الدكتورة نجاح عشري، أن تطوير قطاع الإعلام ينشط ويمثل حاجة ملحة في السعودية والعالم، مؤكدة التزام كاوست بوصفها قائدة لفكر الابتكار من خلال هذا التحدي بإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الملحة التي تواجه منظومة الإعلام، مبينة أن هذه المنافسة ليست لاختيار ‏الفائزين فحسب، بل صُممت لإفادة المشاركين من ‏خلال الخبرة العميقة والدعم المخصص والإرشاد ‏من قِبل رواد الابتكار وريادة الأعمال على ‏الصعيدَيْن المحلي والعالمي، معربة عن شكرها وتقديرها للشركاء ‏الاستراتيجيين والجهات الراعية لتحدي كاوست.‏



تلا ذلك إعلان أسماء الفائزين الذين قام سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة بتسليمهم الجوائز، وجاء في المركز الأول شركة البرمجيات البريطانية فاكتماتا، وحصلت على الجائزة الكبرى وقدرها 300 ألف ريال، فيما حلت مؤسستا "غربل وصحافة" السعوديتان في المركزين الثاني والثالث، وحصل كل منهما على 37 ألف ريال.



بعد ذلك كرم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، وهم: وكالة الأنباء.