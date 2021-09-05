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ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان قد تصل خلال يومين

تواصل رحلتها صوب قناة السويس

ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، اليوم (الأحد)، أن ناقلة النفط الإيرانية التي أعلن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، أنها ستزود لبنان بالوقود، تواصل رحلتها نحو قناة السويس، ومن المتوقع وصولها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وبيّن الموقع عبر "تويتر" أنه سيعلن أسماء السفن الإيرانية الثلاث فور عبورها قناة السويس؛ لأنه لا يمكن معرفة أسمائها قبل عبورها القناة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان قد تصل خلال يومين
سبق

ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، اليوم (الأحد)، أن ناقلة النفط الإيرانية التي أعلن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، أنها ستزود لبنان بالوقود، تواصل رحلتها نحو قناة السويس، ومن المتوقع وصولها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وبيّن الموقع عبر "تويتر" أنه سيعلن أسماء السفن الإيرانية الثلاث فور عبورها قناة السويس؛ لأنه لا يمكن معرفة أسمائها قبل عبورها القناة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:58 PM

ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان قد تصل خلال يومين

تواصل رحلتها صوب قناة السويس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، اليوم (الأحد)، أن ناقلة النفط الإيرانية التي أعلن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، أنها ستزود لبنان بالوقود، تواصل رحلتها نحو قناة السويس، ومن المتوقع وصولها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وبيّن الموقع عبر "تويتر" أنه سيعلن أسماء السفن الإيرانية الثلاث فور عبورها قناة السويس؛ لأنه لا يمكن معرفة أسمائها قبل عبورها القناة.

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