موقع "تويتر": إزالة 8493 تغريدة مضللة حول فيروس كورونا

منذ تفشيه في مارس عام 2020

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أنه أزال آلاف التغريدات المضللة حول فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس من العام الماضي.

وقال الموقع: إنه "منذ إطلاق سياسة حظر المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في مارس 2020، تمت إزالة 8493 تغريدة متعلقة بهذا الصدد".

وأضاف: "منذ مارس 2020 واجهت الأنظمة الآلية للشركة 11.5 مليون حساب، تضمنت مناقشات حول فيروس كورونا، مع سلوكيات غير مرغوب بها ومتلاعبة"؛ بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وفي سياق متّصل: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توسيع نطاق إجراءاتها ضد المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا.