عسير.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة حتى الـ٦ مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (بيشة، وتثليث، وطريب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٦ مساءً.